برنامج الأغذية العالمى يناشد الجميع الوصول إلى المدن المحاصرة فى أوكرانيا

كتبت ـ هند المغربى

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى الوصول دون عوائق إلى العائلات العالقين في مناطق النزاع والمدن المحاصرة في أوكرانيا، لافتا الى إن عدم الوصول هو أكبر عقبة أمام عمليات البرنامج الهادفة لإغاثة حياة المدنيين في البلد التي مزقتها الحرب.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي والذى قام بزيارة لأوكرانيا استمرت ثلاثة أيام: "نناشد الجميع أن يتيحوا لنا الإمكانية التي نحتاجها للوصول للناس في المدن المحاصرة لتوفير المساعدات ".

ولفت تقرير المنظمة، إلى أن هناك تقارير تشير إلى أن مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا تنفد من احتياطاتها الأخيرة من الطعام ومياه الشرب، وأنه لم يُسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى المدينة منذ أن تم تطويقها قبل أكثر من أسبوعين.

وأضاف البيات في الغرب، لا يمكن الدخول لمدينة ميكولايف بسبب الصراع المستمر في المنطقة. كما أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه إزاء العديد من المدن في الشرق.

قدم برنامج الأغذية العالمي حتى الآن مساعدات غذائية إلى 1.4 مليون شخص في أوكرانيا ، ويعمل البرنامج على الوصول لما مجموعه 2.3 مليون شخص هذا الشهر. لكن الوصول الآمن إلى مدن مثل ماريوبول سيكون أمرًا أساسيًا حيث يُعتقد أن أكثر من 100 ألف شخص محاصرون.

ووفق البيان قام برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع بتوسيع عمليات المساعدة الغذائية لتشمل المناطق التي كانت حتى وقت قريب على الخطوط الأمامية للحرب. في المدن القريبة من كييف مثل بوتشا ، هوستوميل ، بورودينكا وإيربين.

وكان رئيس برنامج الأغذية العالمي بيزلي إلى بوتشا يوم الخميس لرؤية العمليات الجارية في المنطقة بمساعدة مجتمعات الكنيسة المحلية. كما تحدث إلى النساء والأطفال في مركز قريب للنازحين.

وقال بيزلي: "أنا في حالة صدمة، رعب الحرب واضح للغاية وأنا أرتجف عندما أفكر في ما مر به الناس هنا، لكني أرى الأمل، أرى مجتمعًا يعمل بكل طاقته للتنظيف وإعادة البناء، نحن بحاجة إلى دعم هذه الجهود ".

وأشار بيان المنظمة الأممية أنه يعمل برنامج الأغذية العالمي على توسيع نطاق استجابته للنزاع في أوكرانيا حيث يقدم الغذاء والمساعدات على نطاق واسع للغاية بهدف دعم 6 ملايين شخص محاصرين في أسرع أزمة إنسانية متفاقمة في العالم فيما تتلقى العائلات في المناطق المتضررة من النزاع طرودًا غذائية مماثلة لتلك التي تم توزيعها في بوتشا. وفي الوقت نفسه يتم توزيع المساعدات النقدية في المناطق التي تعمل فيها الأسواق حتى تتمكن العائلات من شراء ما يحتاجون.

وكان قد نزح أكثر من 7 ملايين شخص داخل أوكرانيا وانهارت في العديد من المناطق أنظمة سلاسل الإمداد المسئولة عن إطعام السكان. يقدر برنامج الأغذية العالمي أن ثلث السكان في البلاد وأكثر من نصف (60 في المائة) النازحين داخلياً قلقون بشأن إيجاد ما يكفي من الطعام.