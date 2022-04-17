بابا الفاتيكان يدعو إلى إحلال السلام بالعالم فى رسالته بمناسبة عيد الفصح

فاطمة شوقى

دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد إلى إحلال السلام فى أوكرانيا التى جرتها "حرب قاسية وعبثية" وأن المسؤولين عن الأمم "يستمعون إلى صرخة سلام الشعب" وأيضًا " السؤال الذى طرحه العلماء على أنفسهم منذ ما يقرب من ستين عامًا: هل سنقضى على الجنس البشري؟

وقال بابا الفاتيكان ذلك فى رسالته التقليدية بعد قداس عيد الفصح اليوم الأحد أنه احتفل به مع 50000 شخص، وقرأ من شرفة لوجيا المركزية لواجهة كنيسة القديس بطرس وقال إننا نختبر " فصح الحرب "، وفقا لإذاعة الفاتيكان.

وكانت دعوته: "لندخل سلام المسيح حياتنا وبيوتنا وبلادنا"

وكما هو معتاد فى عيد الفصح وعيد الميلاد، استغل البابا رسالته ليردد صدى الصراعات العديدة التى يعانى منها العالم، وقال "دعونا لا نتعود على الحرب".

وأضاف "أتمنى أن يكون هناك سلام فى أوكرانيا الشهيدة، التى تعرضت لاختبار قاس بسبب العنف والدمار فى الحرب الوحشية التى لا معنى لها التى جُرّت إليها. أتمنى أن يشرع فجر جديد من الأمل قريبًا فى هذه الليلة الرهيبة من المعاناة والموت. أتمنى السلام يتم اختياره. فليتوقفوا عن إظهار القوة بينما يعانى الناس ".

وتوسل: "أرجوكم، دعونا لا نتعود على الحرب، دعونا جميعًا نلزم أنفسنا بطلب السلام بصوت قوى، من الشرفات وفى الشوارع."

كما طلب البابا من "المسؤولين عن الأمم الاستماع إلى صرخة الناس من أجل السلام" والاستماع إلى هذا السؤال المزعج الذى طرحه العلماء على أنفسهم منذ ما يقرب من ستين عامًا: هل سنضع حدًا للجنس البشرى أم ينبغى للبشرية؟ إلى الحرب؟ "، كما ورد فى بيان راسل-آينستن الصادر فى 9 يوليو 1955 والذى طلب فيه العالمان نزع السلاح فى ضوء الخطر النووى الناجم عن الحرب الباردة.

وذكر البابا أيضا "الضحايا الأوكرانيين العديدة، وملايين اللاجئين والمشردين داخليا، والأسر المشتتة، وكبار السن الذين تُركوا بمفردهم، والأرواح المحطمة والمدن المدمرة".

وأضاف "أمامى عيون الأطفال الذين تيتموا وفروا من الحرب. بالنظر إليهم لا يسعنا إلا أن ندرك صراخهم من الألم، إلى جانب صراخ العديد من الأطفال الآخرين الذين يعانون فى جميع أنحاء العالم: أولئك الذين يموتون من الجوع أو الافتقار إلى الرعاية الطبية وضحايا الاعتداء والعنف ومن حرموا من حق الولادة ".

وشكر البابا فرانسيس أوروبا على ترحيبها بالمهاجرين لكنه حث على "أن الصراع فى أوروبا يجعلنا أيضًا أكثر انتباهًا لحالات التوتر والمعاناة والألم الأخرى التى تؤثر على العديد من مناطق العالم والتى لا يمكننا ولا ينبغى لنا أن ننساها".