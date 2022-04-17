انهيار أجزاء من منزل بمدينة إسنا بعد حريق داخل مخازن سلسلة تجارية

الأقصر - أحمد مرعى

تسبب الحريق الذي نشب فى منزل بداخله مخازن سلسلة تجارية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى انهيار أجزاء من المنزل المكون من 5 طوابق، وقرر رجال مدينة إسنا عمل كردون أمنى حول المنزل لفحص كافة محتوياته عقب الحريق الذي نشب مساء أمس، وجاري حصر التلفيات بالمنزل واتخاذ اللازم.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية في محافظة الأقصر ، مساء أمس السبت، في السيطرة على حريق نشب في منزل من الطوب اللبن بمدينة إسنا، دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة إخطارا يفيد بنشوب حريق في منزل مبني بالطوب اللبن بالجريد والعروق و الفلاق يتكون من عدد 5 طوابق بشارع البحر بجوار بنك الاسكندرية، ملك "محمد.ر" 50 سنة من طفنيس مركز اسنا وصاحب سلسلة تجارية للسلع الغذائية، ويوجد بذلك المنزل جميع السلع الغذائية من سمن وزيوت وتونه ولحوم وشحوم وجميعها تفحمت بالكامل.

وعلى الفور أنتقلت القوات لموقع الحريق بشارع البحر، وذلك بقيادة كل من اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر، والعميد محمد قمره رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والمقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد عبد الخالق قوره معاون أول مباحث المركز، والنقيب أبراهيم الحيني، والنقيب محمود جاد، والنقيب عمر غنيم، والنقيب أبراهيم صالح، وملازم أول شريف العزازي، والنقيب نادر العسكر مدير وحدة الحماية المدنية بإسنا وعددا من ضباط الحماية المدينة بالأقصر، وصباح منصور وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المدينة، وتمكنت القوات من السيطرة علي النيران قبل امتدادها لباقي منازل العقار، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.