انقطاع المياه غدا لمدة 5 ساعات بميت غمر لغسيل الشبكات

الدقهلية شريف الديب

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر جنوب محافظة الدقهلية، برئاسة العميد عمرو فكري رئيس المركز والمدينة، أنه في إطار التنسيق القائم بين رئاسة مركز ومدينة ميت غمر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذا لخطة الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، سوف يتم عمل غسيل لشبكات مياه مدينة ميت غمر ودقادوس، وذلك يوم غد الاثنين الموافق 18/4/2022، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 2 ظهرا.

وطالب رئيس المركز من جميع المواطنين والمصالح الحكومية تخزين احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب في فترة أعمال الغسيل، وذلك لضعف المياه وانقطاعها في الأدوار العليا، وحتي لا تتأثر الخدمة المقدمة إلى المواطنين جراء ذلك الانقطاع.