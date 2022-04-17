انطلاق مباريات دور الثمانية بدورى مراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

انطلقت منافسات دور الثمانية من دورى مراكز الشباب اليوم الأحد، وأولى مباريات اليوم، بين فريقى محلة دياى والحنفى، وانتهت بنتيجة 5 / 3 لصالح محلة دياى على ملعب المنشأة الكبرى، كما التقى فريقا كفر مجر وروينة على ملعب قلين فى الثالثة عصراً، وأسفر اللقاء عن فوز كفر مجر بهدفين مقابل هدف واحد.

جاءت منافسات دور الثمانية وفق الجدول الزمني المعلن، بعد أن حسمت منافسات الدور الثاني أسماء الفرق الصاعدة إلى دور الثمانية، بصعود الأول والثاني من كل مجموعة من الأربعة، وتقسم الفرق الثمانية إلى مجموعتين الأولى و الثانية، ويقام الدورى بنظام خروج المغلوب يلتقى خلالها اول المجموعة الأولى مع ثانى المجموعة الثانية ، واول المجموعة الثانية مع ثانى الثالثة وأول المجموعة الثالثة مع ثانى المجموعة الرابعة و أول المجموعة الرابعة مع ثانى المجموعة الأولى.

وأعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ إقامة مباريات دور الثمانية وفق الجدول الزمني المحدد و قد تقرر إقامة مباريات كفر الشيخ و نشرت على ملعب قلين فى الثالثة عصراً و على ملعب المنشأة الكبرى يلتقى أيضاً في نفس اليوم فريقى الربع وشباس الملح غدا الاثنين الموافق الثامن عشر من ابريل، مشيراً إلى ترتيب الفرق وفق جداول المجموعات كالتالى فريق كفر مجر صدارة المجموعة الأولى بإثنين وعشرين نقطة ، فريق كفر الشيخ اول المجموعة الثانية بثلاثة و عشرين نقطة ، بينما يتصدر محلة دياى اول المجموعة الثالثة بعشرين نقطة ، أما فريق الربع يعتلى المجموعة الرابعة بثلاثة و عشرين نقطة.

تنطلق مباريات دور الثمانية بمشاركة نخبة من أفضل حكام كرة القدم ليخرج الدورى بأفضل صورة تليق بالمحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بإشراف عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، و متابعة الادارة العامة للشباب، صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ مصطفى الخطيب، وفريق عمل الإدارة ، بمشاركة الفرق الممثلة لمراكز الشباب.