انطلاق تدريبات طلاب الثانوى على استخدام التابلت بالامتحانات الإلكترونية غدا

كتب ـ محمود طه حسين

تنطلق غدا الإثنين الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، لتدريب الطلاب على استخدام التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تدريب الطلاب يأتى فى إطار تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي .

وشددت على أنه تم البدء في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت للمدارس الخاصة وفى المدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

ولفتت إلى أنه تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية ويجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات مع توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية .

وتقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت.