الهند تؤجل شراء مروحيات روسية لدعم البرنامج الوطنى "صنع في الهند"

وكالات

أجلت القوات الجوية الهندية شراء 48 مروحية من طراز "مي 17 ب 5" من روسيا من أجل دعم البرنامج الوطني "صنع في الهند".

وقال مصدر لوكالة "ANI" أن قرار إلغاء الصفقة جاء في سياق نية القوات الجوية دعم برنامج إنتاج مروحيات محلية.

وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بسبب نية حكومة الهند استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية في إطار برنامج "صنع في الهند".

وحسب الوكالة، وقعت الهند منذ حوالي 10 سنوات اتفاقية مع روسيا بشأن شراء 80 طائرة هليكوبتر من طراز "مي 17 ب 5".