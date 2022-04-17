النمسا تبدأ اليوم تطبيق قيود مخففة لكورونا تزامنا مع احتفالات عيد القيامة

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بدأت النمسا تطبيق قواعد مخففة في مواجهة وباء كورونا بالتزامن مع احتفال البلاد اليوم بعيد القيامة "وفق التقويم الغربي".

وقال وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ - في تصريح- إن الوزارة سوف تتخلى عن القيود المشددة التي فرضت مع ظهور متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا قبل عدة أشهر وذلك بعد تراجع الإصابات وانحسار الأعباء على القطاع الطبي.. مشيرا إلى أن الوضع في العاصمة فيينا سيكون أكثر حذرا لأنها ما زالت تمثل مركز الإصابات الجديدة.

وأوضح أن القيود ستكون محصورة في مرافق الرعاية الصحية مثل المستشفيات ودور التقاعد ورعاية المسنين ومرافق إعادة التأهيل بينما سوف تتمتع المطاعم وأماكن الترفيه بحرية واسعة في العمل وفى استقبال الزائرين.

وأشار راوخ إلى أن ارتداء الكمامة سيكون قاصرا على المناطق التي تتواجد فيها الفئات المريضة والضعيفة.

ولفت إلى مد صلاحية جواز كورونا لمن تلقوا الجرعات الثلاثة من اللقاح إلى عام كامل بدلا من 9 أشهر إضافة إلى تخفيف قيود العزل الصحي وخفض المدة إلى 5 أيام.