المغرب يندد باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

ندد المغرب السبت "بشدة" باقتحام القوات الإسرائلية للمسجد الأقصى واعتبره عملاً استفزازياً "ممنهجاً" من شأنه أن يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، "تعبر المملكة المغربية... عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية".
وأضاف البيان أن هذا "الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك ... من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة".
كما دعا المغرب "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته".
المغرب يندد باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصىالأحد، 17 أبريل 2022 01:00 ص
اشتباكات الأقصى
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ندد المغرب السبت "بشدة" باقتحام القوات الإسرائلية للمسجد الأقصى واعتبره عملاً استفزازياً "ممنهجاً" من شأنه أن يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف.
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