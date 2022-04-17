المشدد 7 سنوات لعاطلين سرقا مشغولات ذهبية وأجهزة من شقة ربة منزل بالمطرية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكم بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهمهما بسرقة مسكن ربة منزل بمنطقة المطرية، وتضمنت المسروقات مشغولات ذهبية وجهاز لاب توب وهاتفى محمول.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهما بسرقة منزل "ن.أ" ربة منزل، وبعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية التى دعمتها التحريات وأقوال الشهود واعترفات المتهمين.

كان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا يفيد بتعرض منزل ربة منزل للسرقة، وتبين من خلال التحريات وتفريغ الكاميرات، أن وراء ارتكاب الجريمة كل من "ش.أ"، عاطل، وله معلومات جنائية، و"إ.ط"، عاطل، وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المجني عليها، وسرقة أكثر من شقة سكنية بأسلوب كسر الباب وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.