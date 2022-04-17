اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 11:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطلين سرقا مشغولات ذهبية وأجهزة من شقة ربة منزل بالمطرية

الأحد، 17 أبريل 2022 10:27 ص
المشدد 7 سنوات لعاطلين سرقا مشغولات ذهبية وأجهزة من شقة ربة منزل بالمطرية محكمة - أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكم بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهمهما بسرقة مسكن ربة منزل بمنطقة المطرية، وتضمنت المسروقات مشغولات ذهبية وجهاز لاب توب وهاتفى محمول.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهما بسرقة منزل "ن.أ" ربة منزل، وبعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية التى دعمتها التحريات وأقوال الشهود واعترفات المتهمين.

كان قسم  شرطة المطرية تلقى بلاغا يفيد بتعرض منزل ربة منزل للسرقة، وتبين من خلال التحريات وتفريغ الكاميرات، أن وراء ارتكاب الجريمة كل من "ش.أ"، عاطل، وله معلومات جنائية، و"إ.ط"، عاطل، وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المجني عليها، وسرقة أكثر من شقة سكنية بأسلوب كسر الباب وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 
 
 

اخبار الحوادث

سرقة

جناية

القاهرة

جريمة سرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة