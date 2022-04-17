أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن بلاده قادرة على تحمل المواجهة مع الدول الغربية.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم /الأحد/، بحسب وسائل إعلام روسية: "إن روسيا ستكون قادرة على تحمل المواجهة الحالية مع الغرب".
وأضاف بيسكوف: "إذا فشل الاتحاد السوفييتي في هذا الأمر في حينه، فنحن قادرون على تحمل المواجهة مع الدول الغربية".
واستدعت روسيا السفير الإسرائيلى، احتجاجا على إدانة الخارجية الإسرائيلية حرب روسيا فى أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة العربية، واتهمت وزارة الدفاع الروسية الحكومة الأوكرانية، بمنع القوات الأوكرانية المحاصرة في مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لها في مدينة ماريوبول، من التفاوض على الاستسلام.
يذكرأن، دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قادة العالم إلى الاستماع إلى نداء الشعوب من أجل السلام في أوكرانيا.
وطالب البابا فرنسيس -في رسالته التقليدية المعروفة بـ"إلى مدينة روما والعالم" بمناسبة عيد الفصح وفقا لشبكة "سكاي نيوز"- باتخاذ "قرار من أجل السلام.. وإنهاء استعراض العضلات بينما يعاني الأشخاص في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا".
تجدر الإشارة إلى أن البابا فرنسيس (الذي يبلغ من العمر 85 عامًا) أدلى بخطابه بعد إقامة قداس طويل، كما أنه يعد أول عيد فصح منذ عام 2019 يُسمح فيه للجمهور بالحضور بعد عامين من القيود المكافحة لفيروس كورونا المستجد.
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