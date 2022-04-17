اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوات العراقية تنفذ عمليات إنزال جوي في كركوك لمتابعة بقايا خلايا داعش

الأحد، 17 أبريل 2022 04:27 م
القوات العراقية تنفذ عمليات إنزال جوي في كركوك لمتابعة بقايا خلايا داعش القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد تنفيذ عمليات إنزال جوي في محافظة كركوك، لمتابعة أماكن تواجد الإرهابيين في منطقة "الجال" جنوبي المحافظة.

 

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن القوات الخاصة العراقية نفذت عملية إنزال قوات محمولة جوا لتفتيش منطقة "الجال" جنوبي كركوك إحدى المناطق النائية بواسطة طائرات النقل التابعة لطيران الجيش، مضيفا أن:" القوات الأمنية تمكنت من تطويق المنطقة بشكل محكم، تلتها عمليات إنزال متعددة فوق الموقع،والذي يعتبر من المناطق الوعرة والتي لا تتمكن الآليات من الوصول إليه، لمتابعة بقايا تنظيم داعش الإرهابي ".

 

وتشن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات نوعية لدحر بقايا خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في ربوع البلاد.

 


كركوك

عمليات إنزال جوي

داعش

العراق

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