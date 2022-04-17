اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الفلبّين: ارتفاع عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات إلى 172 شخصا

الأحد، 17 أبريل 2022 11:07 ص
الفلبّين: ارتفاع عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات إلى 172 شخصا فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة الناجمة عن العاصفة الاستوائية "أجاتون" إلى 172 شخصا.

 

وذكر المجلس - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن غالبية حالات الوفاة التي تم الإبلاغ عنها وقعت بمنطقة "فيساياس الشرقية" حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية دفنت مجتمعات بأكملها.

 

وأضاف المجلس - في أحدث تقرير له عن الأوضاع - أن 8 أشخاص على الأقل قد أصيبوا جراء العاصفة بينما ما يزال 110 آخرين في عداد المفقودين.

 

وأشار إلى أنه ما يزال 207 آلاف و572 شخصا يقيمون في 909 مراكز إجلاء في المناطق المتضررة من العاصفة "أجاتون" القوية التي تسببت حتى الآن في إلحاق الضرر بنحو 583 ألفا و994 أسرة.

 

وقد تم إعلان حالة كوارث في 16 مدينة وبلدية بسبب العاصمة "أجاتون"، وهو ما يسمح للحكومات المحلية بسرعة صرف التمويل اللازم للاستجابة للدمار الذي تسببت فيه العاصفة.

 


الفلبّين

الانهيارات الأرضية والفيضانات

فيضانات الفلبّين

فيضانات

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