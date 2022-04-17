اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 03:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق يستدعي القائم بأعمال السويد في بغداد إثر إحراق نسخة من القرآن الكريم

الأحد، 17 أبريل 2022 03:41 م
العراق يستدعي القائم بأعمال السويد في بغداد إثر إحراق نسخة من القرآن الكريم وزير وزير الخارجيه العراقى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد هاكان روث، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقية، إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نسَخة من القرآن الكريم، بنحو عد عد استفزازا لمشاعر المسلمين وأساء بشكل بالغ الحساسية لمقدساتهم".

وذكرت الخارجية العراقية في بيان صحفي: "استدعينا القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد، هاكان روث، وأبلغناه باحتجاج الحكومة العراقية، إثر قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نسخة من القرآن الكريم"

وأضافت، أن "فعلا كهذا يجافي مبادئ الإنسانية التي تعكس جوهر الأديان، ويناقض منطلق الاعتراف بالآخر الديني، وهذا الأمر يحمل إنعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين بعامة، سواء كان في الدول الإسلامية والعربية أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا".

 


العراق

السويد

القائم بأعمال السويد في بغداد

بغداد

القرآن الكريم

إحراق نسخة من القرآن الكريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة