العاهل الأردنى يؤكد ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الاستفزازية فى "الأقصى"

كتب: أحمد جمعة

أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الأحد، ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخى والقانونى القائم فى الحرم القدسى الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التى تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.

ووجه الملك عبد الله الثانى، الحكومة الأردنية، خلال ترؤسه اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئى حول التطورات الأخيرة فى القدس، إلى الاستمرار فى اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولى ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك.

وشدد على أن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخى والقانونى فى الحرم القدسى الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسى حقيقى يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق على أساس حل الدولتين.

وأكد أن حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية، موجها الحكومة إلى الاستمرار فى تكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، وعلى الوضع التاريخى والقانونى القائم، وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.