اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تكشف آلية الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح جونسون آند جونسون

الأحد، 17 أبريل 2022 12:03 م
الصحة تكشف آلية الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح جونسون آند جونسون وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إن من تلقى لقاح فيروس كورونا "جونسون آند جونسون" يمكنه أخذ الجرعة الثالثة التنشيطية بعد مرور شهرين.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح آمن وفعّال ويقلل من فرصة إصابتك بالعدوى.
 
وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
image0 (24)

 


الصحة

كورونا

لقاح كورونا

جونسون اند جونسون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: قدمنا 1190 منشورا توعويا على منصات الوزارة الموثقة خلال شهر رمضان

الأحد، 17 أبريل 2022 10:03 ص

مدير الصحة العالمية: "يمكن منع الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير المعدية"

الأحد، 17 أبريل 2022 09:34 ص

ملفات مهمة على طاولة اللجان النوعية بمجلس النواب.. مناقشة 40 طلب إحاطة وقرارات رئاسية وحكومية.. "الصحة" تناقش خطر بيع الدواء إلكترونيا.. و3 وزراء يناقشون الموازنة العامة لوزارة التعليم لعام 2022/2023

الأحد، 17 أبريل 2022 09:00 ص

خطة التنمية لـ22/23.. استهداف معدل نمو 5.7% وأولوية للصحة والتعليم

الأحد، 17 أبريل 2022 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة