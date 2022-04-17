السودان: الفشقة سودانية وعلى إثيوبيا الكف عن إدعاء احتلالها من قبلنا

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أكد وزير الخارجية السوداني المكلف على الصادق، أن الفشقة (في ولاية القضارف شرق السودان) أرض سودانية، مطالبا الإثيوبيين بالكف عن ادعاء احتلال السودان لأراضيهم قبل الدخول معهم فى أى مفاوضات فى هذا الشأن.

وبحث وزير الخارجية السوداني علي الصادق، اليوم الأحد، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي هنا تيتيه، القضايا التي تقع ضمن تفويضها، خاصة الأوضاع في منطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان)، والسلام في جنوب السودان، والعلاقات السودانية الإثيوبية على ضوء الخلاف بين البلدين حول سد النهضة وفى منطقة الفشقة الحدودية.

وقال الصادق إن حالة العلاقات الجيدة والمستقرة بين الخرطوم وجوبا قد تكون عاملا مساعدا في تهدئة الأوضاع في آبيي مما يبعث الآمال في التوصل لحل سلمي متفق عليه.

وعن سد النهضة، أكد أن المفاوضات والحوار هما الحل الأمثل لتسوية الخلاف في وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة.