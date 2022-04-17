السلطات الروسية: أكثر من 845 ألف لاجئ وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكدت السلطات الروسية عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ومنطقة دونباس بلغ أكثر من 845 ألف لاجئ، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت السلطات الروسية، إنه وفقا لأحدث البيانات، وصل أكثر من 845 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا، إلى حدود روسيا، ويوجد حاليا أكثر من 32000 لاجئ ، بما في ذلك ما يقرب من 12000 طفل، في مراكز إيواء مؤقتة في 45 منطقة من البلاد، وتم توزيع الأشخاص الباقين إلى أقاربهم أو معارفهم القاطنين في روسيا.

وفى وقت سابق قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف - في بيان اليوم الأحد، "إن المقاتلين الأوكرانيين القوميين والمرتزقة المتحصنين في مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول في وضع يائس، حيث يطلبون بإصرار من كييف السماح لهم الاستسلام، لكنهم يتلقون تهديدات بالإعدام في حال أقدموا على ذلك".

وأضاف البيان "لقد عرضت القوات المسلحة الروسية على مقاتلي الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب المحاصرين في ماريوبول وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم اعتبارا من صباح اليوم الأحد مقابل ضمان الحفاظ على حياتهم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية - أمس السبت، عن القضاء على القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا بالكامل، باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال