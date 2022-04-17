السكة الحديد تستقبل ثانى دفعة قطارات أسبانية مكيفة جديدة الشهر المقبل

كتب رضا حبيشى

تستقبل هيئة السكة الحديد ثانى دفعة من العربات الاسبانية الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الاسبانية عبر ميناء الإسكندرية خلال الشهر المقبل.

وتضم أول دفعة 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار تكون مجتمعة قطار حيث وصلت من أسبانيا بحرا فى اتجاه ميناء الإسكندرية.

وصفقة عربات القطارات الاسبانية تشمل توريد 7 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

والقطارات الـ 7 التي ستوردها شركة تالجو تضم 105 عربات و7 جرارات، وهذه العربات صناعة اسبانية تصنعها شركة تالجو والجرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.

والعربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.

القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.