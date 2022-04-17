الرئيس الأوكرانى: عدد قتلى جنودنا 3000 مقابل 20 ألف قتيل من القوات الروسية

كتب أحمد عرفة

أكد فولوديمير زينليسكي، الرئيس الأوكرانى، أن عدد قتلى الجيش الأوكراني بين 2500 إلى 3000 مقابل نحو 20 ألف قتيل في صفوف القوات الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، أن المعركة في دونباس هامة للغاية وأفضل مقاتلينا وجنودنا يتواجدون في تلك المنطقة، متابعا: لا نعلم إلى متى ستستمر هذه الحرب لكننا نفهم أن الروس قد لا يكتفون بالسيطرة على دونباس.

وفى وقت سابق دمرت القوات الأوكرانية أربعة صواريخ كروز أطلقتها مقاتلات روسية، كانت قد أقلعت من مطار في بيلاروسيا، على منطقة لفيف الأوكرانية.

وقالت القيادة الجوية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) الأوكرانية - إنه "في يوم 16 أبريل، نفذت الطائرات الروسية من طراز سو-35 كانت قد أقلعت من مطار بارانوفيتشي البيلاروسي ضربات صاروخية على منطقة لفيف، ودمرت القوات الأوكرانية أربعة صواريخ كروز".

وفي سياق آخر، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن 200 طفل لقوا حتفهم منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وذكر المكتب - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن 360 طفلا آخرين أصيبوا حتى الآن مع استمرار الحرب في أوكرانيا.