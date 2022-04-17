الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 1169 قضية تموينية متنوعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1169) قضية تموينية متنوعة من بينهم (6) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (25,800 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف"– 3 طن أسمنت)، (272) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (11,600 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف" – 1156 عبوة - 16 إسطوانة بوتاجاز).

كما تم ضبط (358) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 62 إنتاج خبز ناقص الوزن – 73 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 25 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 7 قضايا توقف عن الإنتاج – 12 قضية بيع خبز بأزيد من السعر - 161 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (4,435 طن دقيق مدعم "تصرف"– 5,151 طن دقيق مدعم "تجميع" – 1600 رغيف – 94 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا (21) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2,940 طن "سكر تموينى مدعم" – 868 عبوة زيت تموينى مدعم– 4440 لتر سولار).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (775,47 طن– 4440 لتر سولار- 16 إسطوانة بوتاجاز –2024عبوة– 94 بطاقة تموينية ذكية - 1600 رغيف بلدى) كان أبرزها ضبط (5 طن "دقيق أبيض") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (4,75 طن "مكرونة - أزر أبيض") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط (3,75 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحى المحدد بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخبوزات بمحافظة القاهرة، وضبط (5 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (12 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر تم بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لبيع وتجارة الإعلاف الحيوانية) بمحافظة بنى سويف وضبط (9 طن "مصنعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية وضبط (6,25 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللوان والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

واسفرت الجهود عن ضبط (1,77 طن "مفروم لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطهيها وطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة، وضبط (2 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات "مجهول المصدر"، بحوزة مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط (124934 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، وضبط (1,7 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة قنا.