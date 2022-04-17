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الداخلية تضبط 26 طن أغذية حجبها التجار وتشن حملات يوميا لمتابعة أسعار السلع

الأحد، 17 أبريل 2022 10:59 ص
الداخلية تضبط 26 طن أغذية حجبها التجار وتشن حملات يوميا لمتابعة أسعار السلع سلع غذائية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 299 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 48 طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية عن ضبط ما يقرب من 26 طن سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (11.5) طن.
 
ونجحت الجهود فى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة في ضبط أكثر من7 طن دقيق مدعم وسكر تموينى، وتمكنت الجهود فى مجال قضايا المخابز من ضبط 358 قضية من بينها 62 قضية"خبز ناقص الوزن"  و73 قضية "خبز غير مطابق  للمواصفات ".

جريمة احتكار السلع

التموين

مباحث التموين

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