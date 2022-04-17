الحريت بـ60 جنيه والشعور بـ100والقاصة بـ 60 بحلقة أسماك الغردقة.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، ظهر اليوم الأحد، لايف جديد من حلقة أسماك الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والتي شهدت اقبال كبير من المواطنين وكذلك سياح من جنسيات مختلفة.

وقال محمد عادل أحد تجار الأسماك في الغردقة أن في شهر رمضان هناك اقبال الي انواع معينه من الأسماك مثل ابو شرارة والشعور والأسماك التي يتم طهيها سنجاري وزيت وليمون وشوى في البوري .

واضاف تاجر الاسماك خلال بث اليوم السابع، أن اسعار سمك الحريت الاخضر اليوم ب 60 جنيه والبلطي ب45 جنيه والبورى ب 55 جنيه والشعور 100 جنيه والتونه ب 50 جنيه الصغيرة، والحبرى ب 50 جنيه .

ووصل سعر الكليمارى الي 170 جنيه والسبيط ب 130 جنيه والجمبري من 120 الي 150 جنيه وهناك أنواع مختلفة من الأسماك في البحر الأحمر معروضة داخل حلقة الغردقة .

وتنظم شركات السياحة عدة رحلات سياحية للسياح الأجانب ضمن جولة البلد داخل حلقة سمك الغردقة ويقوم السياح بشراء الأسماك الصغيرة الفسفورية وذهبها داخل الحلقة واصطحابها معهم للفنادق .