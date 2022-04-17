اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التكبير 7 دقائق فقط.. 6 ضوابط لإقامة صلاة عيد الفطر (إنفوجراف)

الأحد، 17 أبريل 2022 08:05 م
التكبير 7 دقائق فقط.. 6 ضوابط لإقامة صلاة عيد الفطر (إنفوجراف) ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر

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أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أكدت أنها تقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها. 
 
التكبير 7 دقائق فقط.. 6 ضوابط لإقامة صلاة عيد الفطر
التكبير 7 دقائق فقط.. 6 ضوابط لإقامة صلاة عيد الفطر
وفيما يلى ضوابط صلاة عبد الفطر في المساجد الكبرى والجامعة: 
1. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.
2. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.
3. أن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق.
4. لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.
5. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.
 
 

ضوابط صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر

الاوقاف

عيد الفطر

اليوم السابع بلس

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