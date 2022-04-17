التعليم: مؤتمر صحفى الأسبوع الجارى لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع الجارى، لإعلان تفاصيل امتحانات المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى العام، قائلا: المؤتمر الخاص بامتحانات المرحلة الثانوية هذا الاسبوع، وأعتقد أن الوزارة توفر المعلومات ليل نهار بمنتهى الشفافية والدقة وبالتالي هناك رصيد كبير من المصداقية لا يستدعي هذا التعليق.