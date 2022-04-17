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التعليم: التدريب على الامتحان الإلكترونى مهم للتعرف على شكل الأسئلة

الأحد، 17 أبريل 2022 10:39 م
التعليم: التدريب على الامتحان الإلكترونى مهم للتعرف على شكل الأسئلة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوى الثانوى مهم جدا للتعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة وله علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة.  
 
وتنطلق غدا الاثنين الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، لتدريب الطلاب على استخدام التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، حيث أكدت الوزارة، أن تدريب الطلاب يأتى فى إطار تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة الطلاب.
 
 وأوضحت الوزارة، أنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسى، وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسى.
 
وشددت على أنه تم البدء في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت للمدارس الخاصة وفى المدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، ويتم استخدام أى إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب، وأنه يتم وضع الأسئلة فى ما درسه الطالب فى الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.
 
ولفتت إلى أنه تتضمن  الأسئلة المقالية والموضوعية ويجب تحديث أجهزة  التابلت والتأكد من شريحة البيانات مع توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية، مشيرة إلى أن كل مدرسة تقوم بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت.

التربية والتعليم

الامتحانات الالكترونية

التدريب على الامتحان الالكترونى

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

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