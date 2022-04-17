اليوم السابع
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"البورى من 40 جنيها والبلطى بـ25 والجمبرى بـ100".. جولة بسوق أسماك كفر الشيخ

الأحد، 17 أبريل 2022 01:09 ص
"البورى من 40 جنيها والبلطى بـ25 والجمبرى بـ100".. جولة بسوق أسماك كفر الشيخ بورى من 40 لـ60 جنيها والبلطى بـ25 فى كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، أنواع وأسعار الأسماك بمحافظة كفر الشيخ، وحرص الباعة على توفير الأسماك الحية في أحواض زجاجية ليختار المشترين ما يريده من أسماك متعددة ما بين أسماك البوري والبلطي والجمبري، والقراميط، والسبيط، وغيرها من الأسماك.

قال يوسف أبو أيمن، محافظة كفر الشيخ تتميز بتعدد السماك التي تنتجها المزارع السمكية وبحيرة البرلس، وأسماك البحر المتوسط ، فأسماك البورى أسعاره ما بين 40 لـ60 جنيها، وأسماك البلطى مابين 25 لـ30 جنيها، والجمبرى بـ100، وأسماك القراميط الكيلو بـ20 جنيها.

بورى من 40 لـ60 جنيها وبلطى بـ25 وجمبرى بـ100جولة داخل سوق الأسماك فى كفر الشيخ
بورى من 40 لـ60 جنيها وبلطى بـ25 وجمبرى بـ100جولة داخل سوق الأسماك فى كفر الشيخ

 

 


كفر الشيخ

اسماك

بحيرة البرلس

البوري

البلطي

القراميط

السبيط

مزارع سمكية

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