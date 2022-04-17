البريد يخدم الملايين.. 7 أرقام تكشف دور الهيئة في تقديم الخدمات للمواطنين

كتبت هبة السيد

تقدم مكاتب الهيئة القومية للبريد ، خدمات حكومية ومصرفية بجانب الخدمات البريدية المتنوعة، وذلك في ظل تنفيذ خطة تطوير الهيئة تتضمن التوسع في فروع البريد المصري وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بموظفي البريد وماكينة صارف آلي بهدف تحريكها فى أوقات الذروة فى العمل بمكاتب البريد لاسيما فى أوقات صرف المعاشات.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أرقام تكشف دور البريد في خدمة المواطنين وهي:

1- 4206 مكتب بريد في مصر بنهاية شهر يناير عام 2022 مقابل 4194 مكتب في نهاية شهر ديسمبر عام 2021 مقارنة مع 4029 مكتب في نهاية نفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو شهري 0.29%، ونسبة نمو سنوي 4.39%.

2- 24.69 ألف نسمة متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب البريد بنهاية شهر يناير عام 2022 مقابل 24.72 ألف نسمة في نهاية شهر ديسمبر عام 2021 مقارنة مع 25.31 ألف نسمة في نهاية نفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض شهري 0.14%، ونسبة انخفاض سنوي 2.46%.

3- 6.32 مليون مستفيد من المعاشات المنصرفة من خلال البريد بنهاية شهر يناير عام 2022 مقابل 6.29 مليون مستفيد في نهاية شهر ديسمبر عام 2021 مقارنة مع 7.45 مليون مستفيد في نهاية نفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو شهري 0.48%، ونسبة انخفاض سنوي 15.17%.

4- 1088 ألف حوالة بريدية داخلية فورية بنهاية شهر يناير عام 2022 مقابل 1191 حوالة في نهاية شهر ديسمبر عام 2021 مقارنة مع 1333 حوالة في نهاية نفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض شهري 8.68%، ونسبة انخفاض سنوي 18.41%.

5- تم نشر خدمات الشهر العقاري في ( 111) مكتب بريد وجاري زيادة عدد المكاتب تباعا وذلك بالتنسيق بين الهيئة القومية للبريد ومصلحة الشهر العقاري.

6- تزويد المكاتب بعدد ( 1700 ) ماكينات صراف آلي ATM لسهولة صرف المعاشات الخاصة بالمواطنين دون الحاجة لتواجد المواطنين داخل الفروع وذلك للحد من التزاحم داخل المكاتب.

7- تم نشر عدد ( 84 ) سيارات متنقلة و عدد ( 50 ) أكشاك بريدية تقدم جميع الخدمات التي يقدمها مكتب البريد بمفهومه المعروف لتشمل الخدمات التي يقدمها البريد المصري داخل فروعه بجميع انحاء الجمهورية.