اليوم السابع
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الأحد، 17 أبريل 2022 05:49 م
أكرم القصاص
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البابا فرنسيس يدعو قادة العالم إلى العمل من أجل السلام بأوكرانيا

الأحد، 17 أبريل 2022 05:01 م
البابا فرنسيس يدعو قادة العالم إلى العمل من أجل السلام بأوكرانيا البابا فرنسيس
أ ش أ

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دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قادة العالم إلى الاستماع إلى نداء الشعوب من أجل السلام في أوكرانيا.

وطالب البابا فرنسيس -في رسالته التقليدية المعروفة بـ"إلى مدينة روما والعالم" بمناسبة عيد الفصح وفقا لشبكة "سكاي نيوز"- باتخاذ "قرار من أجل السلام.. وإنهاء استعراض العضلات بينما يعاني الأشخاص في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أن البابا فرنسيس (الذي يبلغ من العمر 85 عامًا) أدلى بخطابه بعد إقامة قداس طويل، كما أنه يعد أول عيد فصح منذ عام 2019 يُسمح فيه للجمهور بالحضور بعد عامين من القيود المكافحة لفيروس كورونا المستجد.

 

 


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روسيا

اوكرانيا

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