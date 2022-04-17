اليوم السابع
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البابا تواضروس يصلى قداس أحد الزعف بالإسكندرية.. صور

الأحد، 17 أبريل 2022 08:54 ص
البابا تواضروس يصلى قداس أحد الزعف بالإسكندرية.. صور احد الزعف
الإسكندرية جاكلين منير

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ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، قداس أحد الزعف بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وسط حضور محدود من الشعب حرصا على الاجراءات الاحترازية و الحد من انتشار فيروس كورونا  
 
وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، الاحتفال بأحد الشعانين الذي يوافق 17 أبريل الجارى وهو بداية أسبوع الآلام، حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.
 
وجرى الاحتفال بأحد الشّعانين عبر القيام ببعض العادات العُرفيّة، حيث يتم تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة، ويستخدم سعفه لصنع الصّلبان الصّغيرة، إلى جانب قراءة قصّة دخول النبىً عليه السّلام إلى القدس، وغناء التّرانيم القبطية.
 
وداخل الكنيسة يتم تلاوة الصلوات المبهجة لهذا الحدث، وقراءة الإنجيل والترانيم وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
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الاسكندرية

البابا تواضروس

احد الزعف

عظة البابا

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