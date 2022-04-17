الإخصاء الكيميائى.. عقوبة مغتصبى الأطفال فى البيرو

كتب محمد جمال

تعتزم البيرو فرض عقوبة الإخصاء الكيميائى الإجبارى على الأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، حسبما أعلن الرئيس بيدرو كاستيو، يوم السبت، حسبما ذكرت "سكاى نيوز".