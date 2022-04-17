الأوقاف تنشر لوحة الشرف للأئمة الحاصلين على الدكتوراه.. بالأسماء

كتب على عبد الرحمن

واصلت وزارة الأوقاف، نشر لوحة الشرف للأئمة المتميزين والمتفوقين علميا ودعويًا، مؤكدة أنها تعمل على مزيد من تأهيلهم وإعدادهم إعدادًا خاصًّا ومتقدمًا ؛ لأن يكونوا قادة فكر ورأى وحملة مشعل التنوير والتثقيف الديني، وصانعى الرأى الدينى المستنير فى المرحلة المقبلة.

ونشرت الوزارة اليوم المجموعة الثانية من الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه وهم: