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"الأوقاف" تبدأ اليوم توزيع 100 طن جديدة من لحوم صكوك الإطعام بـ23 محافظة

الأحد، 17 أبريل 2022 05:00 ص
"الأوقاف" تبدأ اليوم توزيع 100 طن جديدة من لحوم صكوك الإطعام بـ23 محافظة وزير الأوقاف خلال تفقد مجزر البساتين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تبدأ وزارة الأوقاف اليوم الأحد، توزيع 100 طن جديدة من لحوم صكوك الإطعام في محافظات "القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- كفر الشيخ- قنا- أسوان- شمال سيناء- الإسماعيلية- بورسعيد- دمياط- البحر الأحمر- جنوب سيناء- مرسى مطروح- الوادي الجديد". 
 
ويبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى الأن، (590) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام، على أن يكون توزيع المائة طن لحوم المتبقية على النحو التالي:
 
أولًا: اليوم الأحد 17/ 4/ 2022
1. القاهرة 4 طن
2. الفيوم 4 طن
3. كفر الشيخ 4 طن
4. دمياط 2 طن
 
ثانيًا: يوم الإثنين 18/ 4/ 2022
 
1. بني سويف 4.
2. الشرقية 4.
3. الدقهلية 4.
4. المنيا 3.
5. المنوفية 2 طن.
 
ثالثًا: يوم الثلاثاء 19/ 4/ 2022
 
1. الجيزة 4.
2. الإسكندرية 4.
3. الغربية 4.
4. بورسعيد 2.
 
رابعًا: يوم الأربعاء 20/ 4/ 2022
 
1. القاهرة 4
2. القليوبية 4
3. مرسى مطروح 2 
 
خامسًا: يوم الخميس 21/ 4/ 2022
 
1. الجيزة 4
2. البحيرة 4
3. الغربية 3
4. الإسماعيلية 3
5. جنوب سيناء 2 
 
سادسًا: يوم الجمعة 22/ 4/ 2022
 
1. قنا 4
2. أسوان 2
3. البحر الأحمر 2
4. شمال سيناء 2
5. الوادي الجديد 2 
 
سابعًا: يوم السبت 23/ 4/ 2022
 
1. الإسكندرية 4 طن.
2. بني سويف 4 طن.
3. الفيوم 4 طن.
4. المنيا 3 طن.
5. الشرقية 2 طن.
  
ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنه يتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن على موقع الوزارة.

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