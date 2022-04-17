الأمم المتحدة: الاستجابة الإنسانية لعام 2022 في الكاميرون تتطلب 376 مليون دولار

كتبت : هند المغربي

أفاد تقرير منظمة الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 تتطلب لدعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية فى الكاميرون 376 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى انه أطلقت حكومة الكاميرون والمجتمع الإنسانى بشكل مشترك خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 ، والتى تناشد الحصول على 376 مليون دولار للحماية المنقذة للحياة ومساعدة سبل كسب العيش.

ووفق تقرير الأمم المتحدة يتسم الوضع الإنسانى فى الكاميرون بثلاث أزمات معقدة وطويلة الأمد ناجمة عن استمرار العنف فى أقصى الشمال، وفى المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، فضلاً عن تأثير النزاعات فى جمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا المجاورتين. كما تؤثر الكوارث الطبيعية والأوبئة بشكل أكبر على حياة وقدرة أكثر الناس ضعفاً على الصمود، حيث يحتاج 3.9 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية فى عام 2022.

وأشار التقرير إلى انه يعيش حوالى 2.4 مليون شخص فى أزمات أو مراحل طوارئ من انعدام الأمن الغذائى و أكثر من نصف مليون طفل خارج المدرسة بينما نزح ما يقرب من مليونى شخص داخليًا ، ولا يزال هناك أكثر من 470 الف شخص فى البلاد.

ومن جانبه قال ماتياس ناب ، منسق الشؤون الإنسانية فى الكاميرون " فى عام 2022 ، سيستهدف المجتمع الإنسانى 2.6 مليون شخص لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة ويتطلب الوضع الإنسانى دعمًا من الجهات المانحة والشركاء لضمان تقديم المساعدة المناسبة وفى الوقت المناسب للفئات الأكثر ضعفًا وتلبية احتياجاتهم العاجلة."