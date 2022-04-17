الأرصاد: ارتفاع كبير فى درجات الحرارة على القاهرة ومحطة الرصد سجلت 39 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع كبير فى درجات الحرارة حتى الآن على القاهرة حيث سجلت محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية 39 درجة ونقطة ندى دون الصفر وانخفاض فى الرؤية الأفقية يصل إلى 3000 متر بسبب الرمال المثارة.

وتظهر الرمال المثارة فى صورة القمر الاصطناعى باللون الوردى وتؤثر على السواحل الغربية على سيدى عبدالرحمن ومطروح وانخفضت الرؤية على الأخيرة ووصلت إلى 1500 متر مع درجة حرارة 36 درجة .

ويشهد اليوم الأحد ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بقيم تصل 9 درجات على القاهرة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.