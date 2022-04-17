افتتاح مركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة.. فيديو وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية مركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، وبدء تشغيله، في حضور الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد البرعي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن افتتاح مركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة، يأتي في ضوء المتابعة المستمرة من رئاسة مجلس الوزراء للإجراءات التي يتم اتخاذها لإدارة وتشغيل وحدات مدينة "الإسماعيلية الجديدة" واستكمال التنسيقات المطلوبة بين الجهات المعنية بذات الشأن وبناء علي توجيهات قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة ببدء التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية "جهاز مدينة الإسماعيلية الجديدة"، لاستكمال توصيل المرافق للمركز الطبي بالحي الأول لمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وانطلقت المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 فبراير 2021 لمجمع الإسماعيلية الطبى وبدء العمل في 3 مستشفيات و21 مركز طبي ووحدة صحية بالمحافظة وشملت المرحلة الثانية فبراير 2022، التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز طب أسرة ومستشفي فايد في ذات المنظومة.