استقرار أسعار الفاكهة والخضروات فى جولة داخل سوق كوم أمبو بأسوان.. فيديو

أسوان - صلاح المسن

أجرى "اليوم السابع" تقريرا تلفزيونيا بالسوق الأسبوعى بمدينة كوم امبو للخضروات والفاكهة، والغلال والذى يعد أحد أكبر الأسواق على مستوى محافظة أسوان.





وأجرى "اليوم السابع" جولة بالسوق للتعرف على معدلات أسعار الخضر والفاكهة والأنواع المطروحة فى السوق وشهد السوق تنوع وزيادة المعروض من الخضروات والفاكهة.

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا لجميع الأصناف فى السوق الأسبوعى بمدينة كوم أمبو مع ثبات فى أسعار الطماطم ، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الباعة فى السوق.

وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق كوم امبو استقرارا ملحوظًا مع توافر معروض كبير وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 12 إلى 15 جنيه للكيلو والبطاطس 5 جنيهات، فيما تراجع البصل لـ 2.50 جنيه ، وسعر الليمون 10 جنيهات للكيلو والبرتقال أبو سرة من 6 إلى 7 جنيهات، - والبرتقال البلدى 5 جنيهات. للكيلو والجوافة والفراولة 10 جنيهات للكيلو و توافر بيع اللحوم بأسعار مخفضة من قبل أحد شوادر اللحوم بالسوق بسعر مائة جنيه للكيلو و يشهد سوق كوم امبو وفرة كبيرة من كافة المنتجات سواء خضروات أو فاكهة بأسعار فى متناول الجميع.

وكانت قد بذلت الدولة جهودا كبيرة فى زيادة المعروض من السلع الأساسية والخضروات والفاكهة والعمل على تخفيض الأسعار لإحداث توازن فى السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر فى أسعار السلع حيث قامت الأجهزة الرقابية بإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

كذلك فتح منافذ بيع مدعمة جديدة لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، وتقدم المنافذ السلع بأسعار مخفضة فضلا عن آليات الدولة لضبط الأسعار،وتنفيذ حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومنها فتح المزيد من منافذ البيع التى تقدم السلع للمواطن بأسعار مخفضة.

كما تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

لدورها فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتوازى مع تكثيف الحملات المرورية على الأسواق، والاستمرار فى تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة، للقضاء على ظواهر الغش التجارى والتلاعب بقوائم الأسعار.



اقبال المواطنين على شراء الفاكهة من سوق كوم امبو



المواطنين يشترون احتياجاتهم من السوق



جانب من عرض الفاكهة بسوق كوم امبو



سوق الفاكهة بكوم امبو



عرض الخضراوات بسوق كوم امبو بأسوان



عرض الخضراوات بسوق كوم امبو