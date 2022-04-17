"احمي فلوسك".. أبرز أسئلة حول سرقة الهاتف أو الرقم السري للمحافظ الإلكترونية

كتبت هبة السيد

يزداد الإقبال على استخدام المحافظ الإلكترونية في ظل سهولة تقديمها لخدمات تحويل الأموال وسداد مقابل الخدمات الحكومية واستقبال الرواتب بسهولة ويسر، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن كيفية حماية المحفظة حال سرقة أو تغيير الرقم السري.

س- ماذا لو فقدت هاتفي المحمول أو تمت سرقته؟

ج- اتصل بمركز خدمة عملاء الشركة التابع لها المحفظة الإلكترونية لوقف التعامل بها.

س- ماذا لو علم أحد الرقم السري؟

ج- يجب عليك إبلاغ شركة المحمول أو البنك فورًا لإيقاف التعامل به واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغييره.

س- ماذا أفعل لو قمت بتغيير الهاتف المحمول؟

ج- يفضل إلغاء تثبيت التطبيق من على الهاتف القديم.

قم بتحميل التطبيق على الهاتف الجديد.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

سوف تتلقى على الفور رمز التفعيل الجديد في رسالة نصية على الرقم المسجل بالبنك، قم بإدخاله في الخانة المطلوبة في التطبيق.

هكذا سيتم استخدام المحفظة بشكل طبيعي مع نفس بياناتك القديمة (الرصيد M-Ping).

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا فى الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومى السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.