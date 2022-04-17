إيطاليا تعيد فتح سفارتها فى كييف بعد 50 يوما من حرب أوكرانيا

كتبت ــ فاطمة شوقى

أوضح السفير الإيطالي لدى أوكرانيا بيير فرانشيسكو زازو، أنه تم إعادة فتح السفارة الإيطالية في كييف اليوم، بعد أن انتقلت إلى لفيف مع بدء الحرب بعد الهجوم الروسي، واعتبارًا من غد الإثنين "ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها" ، حسبما أوضح.

وأضاف أن "إعادة فتح سفارتنا في كييف تمثل بالنسبة لنا لحظة أمل بعد أكثر من خمسين يومًا من بداية الصراع، وكما أشار وزير الخارجية لويجي دي مايو، فإن إعادة فتح مقرنا الرئيسي هي لفتة رمزية ولكنها واحدة وقال زازو بعد عودته إلى العاصمة الأوكرانية في مؤتمر عبر الفيديو مع وحدة الأزمات "هذه السلطات تقدر. كثيرا"، حسبما نقلت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية

وأضاف "اليوم نشعر بأننا أقرب إلى أوكرانيا حكومة وشعبًا وسنواصل مساعدة مواطنينا بأفضل طريقة ممكنة".

وأوضح دي مايو، أن السفير زازو عاد لتوه إلى كييف من لفيف ، بعد رحلة استغرقت 10 ساعات وأنه من المتوقع أن يعود الدبلوماسي الإيطالي بعد عيد الفصح مباشرة ، لكن السفير "يعمل بالفعل ، ومن الأسبوع المقبل سيعمل مع مؤسسات أوكرانية للدبلوماسية وللتوصل على الأقل إلى وقف لإطلاق النار ".

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريح لوسائل الإعلام إلى أن السفارة الإيطالية كانت "واحدة من آخر من غادر العاصمة الأوكرانية وهي الآن من بين أول من عاد".

و شكر دي مايو زازو وموظفيه "على شجاعتهم وتفانيهم" وكذلك على العمل الذي تم القيام به في لفيف في الأسابيع الأخيرة. وقال "كان هناك 2000 إيطالي يجب إجلاؤهم وبقي 139".