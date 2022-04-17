إطلاق اسم الشهيد يوسف مغاوى على مدرسة عزبة الخزان بالغربية

الغربية عادل ضرة

عقد اليوم جلسة مجلس تنفيذى برئاسة عبد الله درويش سكرتير عام مركز ومدينة المحلة بحضور رؤساء الوحدات المحليه و مديرى القطاعات المختلفة ( الصحة و التموين و الثقافة و التعليم وقد شهدت الجلسة عرض تقرير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة بشأن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 عن الفترة من 1/7/2921 حتى 1/4/2022 .

وقد وافق المجلس بالإجماع على الطلب المقدم من أحد المتبرعين ينمره البصل بقطعة ارض مخصصة للازهر الشريف والبالغ مساحتها 3000 متر لاقامة مجمع معاهد ( ابتدائي _ اعدادي _ ثانوي للفتيات ) كما تم الموافقه على اطلاق اسم الشهيد / يوسف مغاوي عيسى مغاوي على مدرسة عزبة الخزان للتعليم الاساسي بقرية سامول..

كما شهدت الجلسة الموافقة على الطلب المقدم من رئيس وأعضاء مجلس ادارة مركز شباب كفر العبايدة التابعة للوحدة المحلية لقرية الجابرية والخاص بالموافقة على إنشاء محلات تجارية على طول أسوار المركز وذلك لتعظيم ايرادات المركز