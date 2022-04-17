اليوم السابع
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إصابة 5 مصلين في إطلاق نار على مسجد بمدينة تورنتو الكندية

الأحد، 17 أبريل 2022 09:47 ص
إصابة 5 مصلين في إطلاق نار على مسجد بمدينة تورنتو الكندية الشرطة الكندية - أرشيفية
وكالات

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أسفر إطلاق نار من سيارة على مصلين أثناء خروجهم من مسجد بعد أداء صلاة التراويح في تورنتو بكندا، عن إصابة 5 أشخاص.

ونقل موقع "تورنتو سي تي في نيوز" عن المتحدث باسم شرطة تورنتو، ديفيد ريدزيك، أن الحادث وقع في مسجد أبو بكر الصديق في منطقة سكاربورو.

وذكر المسؤول الأمني أن 5 أشخاص أصيبوا نتيجة الهجوم المسلح الذي نفذه مجهولون من سيارة مارة على مصلين خرجوا من صلاة التراويح مساء السبت.

وأوضح أنه لا توجد معلومات تشير إلى تورط المصابين في أي حادث من شأنه أن يسبب العداء ضدهم.

وبين أن إصابات الجرحى ليست خطيرة، لافتا إلى أن ثلاثة منهم غادروا المستشفى، بينما لا يزال اثنان منهم يخضعان للعلاج.

من جانبه، عبر نديم شيخ، عضو مجلس إدارة جمعية سكاربورو، التي يرتبط بها المسجد عن حزنه وقلقه بعد الهجوم، مطالبا بالعثور على المهاجمين وتقديمهم للعدالة.

 


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