إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان فى انقلاب توك توك ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب توك توك أمام عزبة عوض الله بمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك أمام عزبة عوض الله التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم سناء عبدالتواب جميل 25 سنة، وجنه جمعه عبدالله 3 سنوات، وفاطمة السيد أحمد 21 سنة، وأحمد مصطفى سيد 14 سنة، وجميعهم مصابين بجروح و كدمات، وعبير جابر عبد المولى 26 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية بسرعة تقديم العلاج اللازم للمصابين داخل قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.