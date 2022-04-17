اليوم السابع
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إصابة حداد خلال مشاجرة مع نجل عمه بسبب خلافات الجيرة بطوخ

الأحد، 17 أبريل 2022 09:33 م
إصابة حداد خلال مشاجرة مع نجل عمه بسبب خلافات الجيرة بطوخ مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية السيفا التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إصابة حداد بشظايا خرطوش وجروح قطعية على يد نجل عمه "عاطل"، مقيم ذات العنوان، هلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، جرى نقل المصاب لمستشفي بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي بوصول حداد مصاب بشظايا خرطوش وجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم.
 
علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "ع ش ع"، 38 سنة، حداد، مصاب بشظايا خرطوش وجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم، و"ك ع ع"، عاطل، 27 سنة، نجل عم الاول، بسب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة، قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى من سلاح ناري"فرد خرطوش"، محدثا إصابة الأول، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مشاجرة

خلافات الجيرة

قرية السيفا

طوخ

فرد خرطوش

سلاح ناري

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