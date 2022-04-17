إستونيا تعلن منع السفن الروسية من دخول موانئها

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الاقتصاد والبنية التحتية الإستونية أن سلطات إستونيا فرضت في إطار العقوبات الأوروبية الجديدة، حظرا على دخول السفن الروسية إلى الموانئ الإستونية ابتداء من اليوم الأحد، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الاقتصاد والبنية التحتية الإستونية، إنه ابتداء من اليوم، 17 أبريل الجاري، تمنع السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ الأوروبية، بما في ذلك موانئ إستونيا، وهذا أحد إجراءات العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي سابقا، بالنسبة للسفن التي غيرت علمها من روسي إلى علم آخر بعد 24 فبراير الماضي، فإن موانئ الاتحاد الأوروبي مغلقة أمامها الآن أيضا، لافتة إلى أن السفن التي ترفع العلم الروسي وهي في حالة كارثة قد تدخل، في حالات استثنائية، الموانئ الإستونية بإذن من إدارة الشرطة وحرس الحدود، التي ستحدد مسبقا الحاجة إلى المساعدة.

وقالت وزيرة الاقتصاد والبنية التحتية الإستونية، تآوي أواسا، إن أوروبا تعيد حاليا النظر في نشاطها الاقتصادي من أجل استقلال أكبر عن روسيا.