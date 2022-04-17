إسبانيا تلغى إلزامية ارتداء الكمامة فى 20 أبريل

فاطمة شوقى

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا داريا، أن إسبانيا ستلغى إلزامية ارتداء الكمامة فى البلاد، بعد الاحتفال بعيد الفصح فى 20 أبريل، حسبما قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

وقال وزير الصحة إنريكي رويز إسكوديرو، إنه ليس من الضروري الانتظار حتى عيد الفصح لإزالة الكمامة في الداخل، وأصر على فتح النقاش حول تقديم موعد الغاءها.

وأشارت الصحيفة إلى أن كتالونيا ستتعامل بمفردها مع إزالة الكمامة في المدارس وفي الداخل، باستثناء المستشفيات والبيئات الصحية ووسائل النقل العام.

وتقرر الجهات المسئولة فى كتالونيا إلغاء هذا الزي الواقي في البيئات المدرسية على الرغم من حقيقة أن الحكومة هي الوحيدة المختصة بأمر إزالته ، على النحو المنصوص عليه في المرسوم الملكي 115/2022 ، المؤرخ 8 فبراير ، والذي يعدل الطبيعة الإلزامية لاستخدام الكمامة أثناء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.

وبالتالي ، فإن الصحة تولي اهتمامًا لخبراء تقرير التنبيهات ، الذين طلبوا تحديد موعد بعد عيد الفصح، في الواقع ، كان مركز تنسيق الإنذارات الصحية وحالات الطوارئ يراهن على الانتظار لمعرفة آثار استراتيجية مراقبة فيروس كورونا الجديد ، والتي منذ 28 مارس أعفت المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض أو الذين يعانون من آثار خفيفة من الحجر الصحي. لم تعد الاختبارات التشخيصية تُجرى على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين ليسوا معرضين للخطر أو يعانون من أعراض خفيفة لفيروس كورونا.