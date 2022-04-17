إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركزين فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائى المخالف وغير المرخص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة حالتى تعد، أحدهما تعدى على أرض زراعية بحوض صابر صبرى بمدينة بنى مزار، والأخرى حالة تعد على الأرض الزراعية خارج الحيز العمرانى رصدتها وحدة المتغيرات المكانية على مساحة 175 مترا تقريبا خارج الحيز العمرانى بقرية بنى على، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من إزالة 7 حالات تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة، حيث تم إزالة وإيقاف 5 حالات تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرى ريدة وماقوسة التابعة للوحدة المحلية ببنى محمد سلطان وإيقاف أعمال شدة خشبية لصب سقف بدون ترخيص، وإزالة حالة فى المهد لحالة تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 85 مترا، وتم إزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم إيقاف أعمال شروع فى عمل اسانسير بحى وسط المدينة بمنور بجوار صيدناوى بحى وسط المدينة وتم التحفظ على المعدات المستخدمة بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزين بالمنيا (1)



إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزين بالمنيا (2)



إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزين بالمنيا (3)