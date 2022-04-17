أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 أطنان لحوم صكوك أضاحى

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلمت مديرية الاوقاف بالإسكندرية 4 طن بحضور الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب معالي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ليكون إجمالي ما وصل إلى الإسكندرية 36 طن من لحوم صكوك الاطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة .

وفى سياق آخر قام وكيل اوقاف الإسكندرية بجولة مرورية استهدفت إدارة العجمي والدخيلة من بعد المغرب واستمرت حتى الانتهاء من صلاة التراويح للاطمئنان على سير العمل وتقديم الدعم اللازم للعاملين بالمساجد والتأكد من إقامة الشعائر على أكمل وجه وإعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن مؤكدا أن المديرية والعاملين بها لن يألوا اي جهد للحفاظ على بيوت الله عز وجل وانه لن يسمح بأي مخالفة للتعليمات ولا مجال لمهمل أو مقصر .