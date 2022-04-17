اليوم السابع
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أوبزرفر: ماكرون يخوض معركة حياته المهنية لإقناع الناخبين اليساريين باختياره

الأحد، 17 أبريل 2022 10:53 ص
أوبزرفر: ماكرون يخوض معركة حياته المهنية لإقناع الناخبين اليساريين باختياره إيمانويل ماكرون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخوض معركة حياته المهنية لإقناع الناخبين اليساريين - وكثير منهم خرجوا إلى الشوارع لمعارضة حكومته على مدى السنوات الخمس الماضية - بالخروج يوم الأحد المقبل ومنحه فترة ولاية ثانية.

ويحتاج كل من ماكرون ولوبان إلى الفوز بجزء كبير من 7.7 مليون شخص صوتوا لمرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلينشون، الذي خرج بفارق ضئيل في جولة الاقتراع الأولى الأسبوع الماضي.

وفي بلدية تراب، جنوب غرب باريس، حيث اختار ما يقرب من 61% من الناخبين ميلينشون، انقسمت الآراء حول الخطوة التالية.

وأشارت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية إلى أن "إيمانويل ماكرون على الطريق السريع الرئاسي يحاول الانعطاف ببراعة إلى اليسار". لكن عند سؤاله عما يمكن أن يفعله ماكرون لجذب اليسار ، قلب رئيس بلدية تراب ، علي رابح ، العضو السابق في الحزب الاشتراكي -والذى أيد ميلينشون- السؤال، وقال: "بصراحة ، سيكون من الأفضل أن يصمت لأنه في كل مرة يفتح فمه يغضب ناخبينا ، وهذا يشجعهم على عدم التصويت أو إبطال الصوت."

وأضاف "إذا كان ماكرون سيقول شيئًا ما ، فيجب أن تكون رسالة واضحة للتسوية ، وليس شيئًا غامضًا مثل اقتراحه تقليل سن التقاعد من 65 إلى 64 ونصف. الناس ليسوا نائمين. هذا مجرد اللعب بالنار ".

نصح ميلينشون المؤيدين بأنه "لا ينبغي أن يذهب صوت واحد إلى مدام لوبان" ، لكنه لم يطلب منهم إعطاء أصواتهم لماكرون وأوضح أن الجولة الثانية من التصويت عبارة عن تعادل ، كما يقول الفرنسيون ، إما "الطاعون أو الكوليرا" لمن هم على اليسار . يعتقد رابح - على مضض - أنه لا يوجد خيار آخر.

 

 

 


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مارين لوبان

انتخابات الرئاسة الفرنسية

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