اليوم السابع
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أوبزرفر: بريكست "يدمر" سياحة اللغات لطلاب أوروبا المقدرة بـ3.2 مليار إسترلينى

الأحد، 17 أبريل 2022 11:30 ص
أوبزرفر: بريكست "يدمر" سياحة اللغات لطلاب أوروبا المقدرة بـ3.2 مليار إسترلينى بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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حذر قادة السياحة البريطانيين من "تدمير" مدارس اللغات في المملكة المتحدة للطلاب الأجانب بسبب مزيج من الإجراءات الروتينية التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثير الوباء، مما يهدد مستقبل صناعة تبلغ قيمتها 3.2 مليار جنيه إسترليني.

 

وقال تقرير صادر عن تحالف السياحة إنه رغم أن الحكومة أنهت إجراءات السفر المتعلقة بكورونا، فقد فرض الوزراء قيودًا غير ضرورية على الطلاب من فرنسا وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

 

وقال تحالف السياحة إن هذا أدى إلى انهيار حجوزات مجموعات المدارس وانخفاض يقدر بنحو 80٪ في الإيرادات عبر الصناعة هذا العام ، مما يهدد 40 ألف وظيفة.

 

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إنه حتى عام 2021 ، كان أكثر من 1.5 مليون طفل يأتون إلى المملكة المتحدة كل عام لدراسة اللغة الإنجليزية أو في رحلات مدرسية منظمة ، وهو ما يمثل حوالي 11٪ من إجمالي أرباح السياحة السنوية.

 

وقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، كان بإمكان مجموعات الأطفال السفر باستخدام بطاقات الهوية بموجب مخطط قائمة المسافرين.

 

الآن ، يجب أن يكون لدى كل طفل جواز سفر ، والأطفال الذين يحملون جوازات سفر من خارج الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك اللاجئين - يحتاجون أيضًا إلى تأشيرة 95 جنيهًا إسترلينيًا. وتختار المدارس الذهاب إلى أيرلندا أو مالطا لرحلات اللغة الإنجليزية ، أو عدم السفر على الإطلاق.

 

وقال كيرت جانسون ، مدير تحالف السياحة ، إن شرط جواز السفر كان له "تأثير مدمر على عدد كبير من الشركات الصغيرة والمجتمعات المحلية".

 

وأضاف "الانهيار في سوق المجموعات المدرسية غير ضروري لأن أطفال المدارس لا يمثلون أي مخاطر أمنية ، ولن يختفوا في الاقتصاد الأسود ويبدأون في قيادة سيارات صغيرة ، والآباء الذين يتركون أطفالهم يذهبون في رحلات مدرسية حريصون عمومًا على قيام معلميهم بإعادتهم. هذا وضع واضح حيث تحتاج الحكومة إلى تنحية عقيدتها المتعلقة بجوازات السفر جانبًا والعمل مع الصناعة لإيجاد حل عملي."


بريكست

الرحلات المدرسية لبريطانيا

بريطانيا

المملكة المتحدة

سياحة التعليم

بوريس جونسون

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