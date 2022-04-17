أمريكا اللاتينية تسجل أعلى معدل تضخم منذ 15 عاما بسبب حرب أوكرانيا وكورونا

فاطمة شوقى

سجلت أمريكا اللاتينية أعلى معدل تضخم منذ 15 عاما ، وأشار صندوق النقد الدولي (IMF) إلى أن التضخم في الاقتصادات الرئيسية لأمريكا اللاتينية بلغ أعلى مستوياته منذ 15 عامًا ، بسبب "تأثير وباء كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأشارت صحيفة "ميسيون كوارتو" إلى أن "التضخم في الاقتصادات الرئيسية لأمريكا اللاتينية بلغ أعلى مستوى له منذ 15 عامًا ، بعد تعرضه لصدمتين رئيسيتين: تأثير الوباء والحرب بين روسيا وأوكرانيا" ، وفقًا لما حدده صندوق النقد الدولي في مقال نفذه اقتصاديون من قسم نصف الكرة الغربي.

وأوضحت أن التضخم في البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو "تسارع خلال عام 2021" بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، و "الجمود" في السياسات النقدية ، و "الانتعاش القوي في الطلب" بعد فيروس كورونا، تلك الأزمة ، التي غطت السلع في البداية ثم امتدت لاحقًا إلى الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك ، حذر صندوق النقد الدولي من أن ظاهرة التضخم ، بالإضافة إلى إحداث تأثير على الاقتصاد الكلي ، "رجعية" بالنظر إلى أن الغذاء والطاقة يمثلان نسبة أكبر من سلال الأسر ذات الدخل المنخفض ، والتي كانت في السابق من عانى من معظم من تأثير الوباء.

وبالمثل ، اعتبر أنه في المنطقة ، على عكس بقية العالم ، "هناك دور أكبر" لعوامل مثل "أسعار السلع والواردات".